Международная ассоциация серфинга продлила отстранение россиян

«ISA приняла к сведению рекомендацию исполнительного совета Международного олимпийского комитета (МОК) от 28 марта 2023 года, позволяющую международным спортивным федерациям проводить собственную политику в отношении участия российских и белорусских спортсменов в качестве нейтральных спортсменов в соревнованиях при определенных условиях.



Эта рекомендация МОК относительно нейтральных спортсменов не применяется к командным видам спорта или командным соревнованиям.



Мероприятия ISA – это соревнования отобравшихся команд, участие в деятельности которых принимают их национальные федерации серфинга.



В своде правил ISA нет положения об участии лиц, не входящих в национальные команды, в том числе во Всемирных играх по серфингу и других мероприятиях, которые играют роль в квалификации спортсменов для участия в Олимпийских играх через их национальные олимпийские комитеты», – говорится в заявлении ассоциации.