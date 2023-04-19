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30 минут назад

Международная ассоциация серфинга продлила отстранение россиян. В ее правилах не предусмотрено участие атлетов вне национальных команд

Sports.ru

Международная ассоциация серфинга (ISA) продлила отстранение российских спортсменов.

Международная ассоциация серфинга продлила отстранение россиян
Фото: Sports.ruSports.ru

«ISA приняла к сведению рекомендацию исполнительного совета Международного олимпийского комитета (МОК) от 28 марта 2023 года, позволяющую международным спортивным федерациям проводить собственную политику в отношении участия российских и белорусских спортсменов в качестве нейтральных спортсменов в соревнованиях при определенных условиях.

Эта рекомендация МОК относительно нейтральных спортсменов не применяется к командным видам спорта или командным соревнованиям.

Мероприятия ISA – это соревнования отобравшихся команд, участие в деятельности которых принимают их национальные федерации серфинга.

В своде правил ISA нет положения об участии лиц, не входящих в национальные команды, в том числе во Всемирных играх по серфингу и других мероприятиях, которые играют роль в квалификации спортсменов для участия в Олимпийских играх через их национальные олимпийские комитеты», – говорится в заявлении ассоциации.

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