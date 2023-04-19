Международная федерация гребного спорта создала рабочую группу по допуску россиян

Международная федерация гребного спорта (World Rowing) создала рабочую группу, которая определит условия участия российских гребцов в международных соревнованиях и квалификационных олимпийских турнирах на Игры-2024. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе World Rowing.

"В последние недели World Rowing провела ряд официальных консультаций со своими федерациями-членами и несколько раз собирала свой исполнительный комитет, чтобы обсудить последние заявления и рекомендации, сделанные различными правительствами, международными и неправительственными организациями, гражданским обществом, ООН, МОК, а также внутренними заинтересованными сторонами и членами World Rowing, - заявил представитель пресс-службы. - Следовало рассмотреть дальнейший путь и соответствующие меры, которые необходимо предпринять в отношении предстоящих международных соревнований по академической гребле и квалификационных турниров на Олимпиаду-2024 в Париже".

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"Исполком World Rowing создал рабочую группу, которой поручено подготовить рекомендации для всех соответствующих мировых соревнований по академической гребле, включая чемпионаты мира, юниорские и молодежные мировые первенства, а также этапы Кубка мира, которые пройдут в 2023 и 2024 годах. Решения рабочей группы будут обнародованы в надлежащее время", - ответил собеседник ТАСС на вопрос, когда международная федерация начнет обсуждать возвращение российских спортсменов на турниры под эгидой World Rowing.

2 марта 2022 года Международная федерация гребного спорта приняла решение отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях после соответствующей рекомендации Международного олимпийского комитета из-за ситуации вокруг России и Украины.