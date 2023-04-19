Полстяная рассказала, почему не отказалась от паспорта РФ ради ОИ-2024

«Меня так воспитали. Да, я родилась в Латвии, но выросла в России. Свой путь в спорте я начала здесь, и всё, что я показывала на международной арене, – это работа российских тренеров. Здесь живёт моя семья, здесь мои друзья.



Если бы я отказалась от российского паспорта, то это, во-первых, было бы некрасиво по отношению к тренерам, которые меня воспитали. Во-вторых, мне пришлось бы отрезать себя от семьи, а я не понимаю, как вообще можно делать выбор между семьёй и карьерой. Семья для меня намного важнее», — сказала Полстяная в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину.