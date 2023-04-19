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Госдума приняла закон о полномочиях РУСАДА утверждать антидопинговые правила

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении правительственный законопроект, наделяющий Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вместо Минспорта РФ полномочиями по утверждению общероссийских антидопинговых правил.

Госдума приняла закон о расширении полномочий РУСАДА
© РИА Новости

Кабмин РФ внес этот законопроект в Госдуму 28 декабря прошлого года. Документ наделяет РУСАДА полномочием по утверждению общероссийских антидопинговых правил.

В правительстве отметили, что необходимость разработки законопроекта была обусловлена "итогами проведенного Всемирным антидопинговым агентством аудита деятельности" РУСАДА, в результате которого "выявлено несоответствие отдельных положений" в действующем законе и Всемирном антидопинговом кодексе "в части предотвращения допинга в спорте".

Согласно кодексу, национальные антидопинговые организации несут ответственность за принятие и внедрение антидопинговых правил. В РФ такой организацией является РУСАДА.

"При этом в настоящее время в соответствии с законом "О физической культуре и спорте в РФ" ответственным за утверждение общероссийских антидопинговых правил является министерство спорта", - отмечается в пояснительной записке.

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