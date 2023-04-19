Снукерист Уилсон установил историческое достижение на чемпионате мира

Английский снукерист Кайрен Уилсон одержал победу в матче первого раунда чемпионата мира с валлийцем Райаном Дэем и установил историческое достижение.

Уилсон оформил максимум — максимально возможную непрерывную серию из забитых шаров одним игроком. Для англичанина этот брейк стал четвёртым в карьере. Уилсон стал 13-м игроком, набравшим 147 очков, с тех пор как чемпионат мира стал проходить в шеффилдском театре «Крусибл».