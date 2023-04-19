Полстяная высказалась о размере призовых в художественной гимнастике

«Что касается призовых, то в нашем виде спорта они есть на Гран-при и этапах Кубка мира. Но я не скажу, что это какие-то космические деньги. Грубо говоря, это примерно один купальник профессионального уровня», — сказала Полстяная в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину.