Российских спортсменов встретили на V Играх ALBA с флагом и гимном

«На Игры Россия приглашена в качестве особого гостя. До конца апреля наши атлеты примут участие в соревнованиях по настольному теннису, боксу, художественной гимнастике, прыжках на батуте, тяжёлой атлетике, пляжному волейболу», — сказал на встрече Мелик-Багдасаров, подчеркнув, что в Венесуэле российские спортсмены выступят под национальным флагом впервые после начала агрессивной западной кампании по «отмене» российского спорта.