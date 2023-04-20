Рекордсмен мира по плаванию Колесников: вопрос допуска россиян должны решать спортсмены

Призер Олимпийских игр пловец Климент Колесников в интервью ТАСС поделился отношением к отстранению российских спортсменов, оценил перспективы повышения зрительского интереса к плаванию и признался, что хотел бы попробовать свои силы в профессиональном баскетболе.

Российские пловцы второй год остаются без международных стартов и вновь пропускают чемпионат мира по водным видам спорта. Шансы отобраться на Олимпийские игры в Париже у них еще остаются, однако предсказать развитие событий сложно — Международная федерация плавания (World Aquatiсs) вопрос допуска обсудит не раньше июля. Без зарубежных соревнований одним из главных стартов сезона для российских пловцов стал чемпионат страны, который проходит в эти дни в Казани.

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— Сильно скучаете по международным стартам?

— Скорее не по стартам, а по царящей там обстановке. Как со школой: она может поднадоесть, но стоит тебе заболеть, пропустить недельку-полторы и уже вновь охота встретиться с ребятами, потусить. Так что больше скучаю по соревновательной атмосфере, по колориту, который там присутствует. У нас тут своя атмосфера, там — совершенно другая. К тому же мы там все друг друга знаем, общаемся.

Понятно, что и на международных стартах хочется выступать, их не хватает, и чем дольше, тем сильнее хочется вернуться на мировую арену, потому что становится монотонно — не хватает разнообразия, той движухи, которая присутствует, когда выступаешь на чемпионате мира или Европы. Но в целом пока нормально, нет такого, что мы сидим и нам очень скучно.

— Прикидывали, когда такой момент может наступить?

— Все может поменяться внезапно, вдруг депрессия наступит. А можно подождать еще год-два, и только тогда начнут посещать мысли: "Что за фигня?" С другой стороны, если у нас будет адекватная замена всем этим соревнованиям, то нам будет побоку, как плывут за рубежом. Посмотрим, сейчас появилась альтернатива — те же соревновательные кластеры, этапы Кубка России, которые мотивируют спортсменов. Если что-то пойдет по плохому сценарию, то в стране придумают способ поддержать уровень спортсменов.

— Есть ли альтернатива Олимпийским играм?

— Я считаю, что придумать им альтернативу практически невозможно, не представляю, как это может быть организовано. Пришел к такому выводу, побывав там один раз, увидев и почувствовав, каково это. Даже не знаю, как можно заменить такие глобальные соревнования. Другое дело, что нынешняя ситуация сгущает краски над Олимпийскими играми. Но для меня они все равно остаются номером один для реализации спортивной карьеры.

— Пока реален только вариант с Азиатскими играми. Интересно?

— Да, потому что китайские спортсмены — сильные конкуренты, есть ребята, которые реально хорошо плавают, устанавливают рекорды мира, поэтому было бы здорово побороться с ними, если они не будут против.

— Вы отметили, что вам не хватает атмосферы международных стартов, общения с иностранцами. Сейчас контакты с ними не прервались?

— В таком формате: ты можешь не общаться с человеком полгода или год, а потом списаться и возобновить разговор. Можем поздравить друг друга, узнать о планах, сборах. Беглое общение; на соревнованиях, конечно, оно идет гораздо активнее, там можем и в ресторанчик вместе сходить.

— Топовые иностранцы писали, что вас не хватает на международных стартах?

— Бывало. Во время последних соревнований мы списывались, поздравляли друг друга с хорошими результатами, они выражали сожаление, что нас нет, говорили, что было бы круто вновь посоревноваться вместе. Как ни крути, но любому спортсмену, неважно, топовый он или нет, становится непривычно, если ты с ним поддерживал нормальные отношения, общался — и вдруг тебя просто убирают. Для него словно блеклое пятно возникает. Как если бы твой одноклассник заболел и долго не появлялся в школе — становится непривычно.

Так что да, пишут. Но в основном во время соревнований, когда появляются темы для обсуждения. У нас достаточно монотонная, полная тренировок жизнь — полугодия между соревнованиями могут ощущаться как два дня.

— А с агрессивным поведением сталкивались?

— Лично в свой адрес высказываний не встречал. В начале всей этой ситуации были моменты, когда писали негативные комментарии, но я старался не конфликтовать и обходил эти сообщения стороной. В общении с людьми я не произвожу впечатление негативного персонажа, поэтому если и пишут что-то неприятное под постами в соцсетях, то не переходят на личности. А так, бывает, даже тему допинга в российском спорте приплетут.

— Серьезно? Она еще актуальна?

— Мне кажется, это уже перешло в какой-то прикол, причем по отношению не только к нам, но и к иностранцам. Все уже настолько приелось, что даже не обращаешь на это внимания.

— Олимпийская чемпионка Юлия Ступак тоже отмечала, что продолжает нормально общаться с лыжницами из других стран. Она считает, что если бы спортсмены встретились на нейтральной территории, то могли бы решить вопрос допуска без участия политиков и других чиновников от спорта.

— К сожалению, все упирается в ситуацию, которая не учитывает мнение спортсменов. У нас одна цель — просто проплыть, но другие от этого пытаются что-то получить. От нас, к сожалению, ничего не зависит.

— Если бы такую встречу организовали, хотели бы в ней принять участие?

— Если бы она состоялась, то было бы гораздо проще — все бы решалось напрямую через народное голосование спортсменов. Так было в Международной лиге плавания, где проходили круглые столы с участием спортсменов, там обсуждали различные насущные вопросы. Это круто, когда спортсмены сами могут поднять волнующие их темы и обсудить их.

Хочется верить, что со спортсменами, 80% которых я знаю с 2014 года, у нас сохраняются дружеские отношения и что их поддержка не наигранная.

— Что думаете по поводу критериев допуска МОК? Про нейтральный статус и прочее.

— Не углублялся в эту тему, в целом за новостями по вопросу принятия решений о нашем допуске я не слежу, получаю информацию в основном от тренера или других ребят. Сейчас просто не вижу смысла их обсуждать, потому что у нас даже нет решения международной федерации. Живу сегодняшним днем и далеко в будущее не заглядываю.

— В условиях почти тотального отстранения некоторым видам спорта в России удается сохранять зрительский интерес за счет внутрироссийских стартов. Есть хорошие примеры в фигурном катании, футболе, лыжных гонках. Что в плавании можно сделать для привлечения публики?

— Скажу прямо: если бы я не был пловцом, то плавание бы не смотрел, для меня оно не такое зрелищное в сравнении с любым командным видом спорта. Что бы ты ни делал, командный вид спорта будет интереснее, потому что там есть элемент импровизации, за этим интересно наблюдать. Есть импровизация и в таких индивидуальных видах спорта, как теннис или даже в шахматах, в то время как у нас — монотонный цикличный вид, причем еще более монотонный, чем лыжные гонки или велоспорт, где возможны обгоны, контактная борьба. У нас такого нет. Поэтому вопрос привлечения аудитории тяжелый. Есть укоренившиеся виды спорта, как тот же футбол, хоккей и баскетбол, которые интересны людям, но, думаю, повысить интерес к плаванию все равно можно.

— Можно начать с того, чтобы устроить треш-ток с Евгением Рыловым (двукратный олимпийский чемпион по плаванию — прим. ТАСС).

— Сколько уже это обсуждается, но все остается на уровне идеи. Прикольно посмеяться в комнате, устроить там треш-ток, но все равно из этого ничего не получится. Почему? Потому что об этом уже посмеялись в комнате.

Наверное, нужно отталкиваться от того, чтобы не загонять спортсменов в рамки ответственности на соревнованиях, давать им больше психологической свободы. Такой пример был в Международной лиге плавания, где всем было максимально комфортно: никто не переживал, ни у кого перед стартом не тряслись руки и ноги — все кайфовали от происходящего. Нужно делать акцент на повышении рейтинга и не зацикливаться на результатах. А то у нас любят посплетничать по поводу того, что кто-то показал десятое время в мире, мол, все — приплыли. В то время как по факту человек не разбирается и не понимает, что спортсмен просто находится в процессе подготовки. Поэтому лучше подавать чемпионат России как шоу, чтобы пловец выходил на старт не с мыслями о том, что сейчас решается его судьба, а чтобы он получал удовольствие. Тогда его получит и зритель, будет и фидбэк от ребят, которые смотрят за соревнованиями, а это в свою очередь может заинтересовать других. Плюс нужен хороший промоушен, который бы этим всем занимался, потому что одними плакатами людей не заманишь.

— Нужны вложения.

— Конечно. Взять те же бои на голых кулаках. Они долго работали над этим, и в итоге сейчас уже набирают популярность в Америке. На все это нужны деньги и время, нюансов много. Главное, чтобы люди, которые вдруг захотят этим заниматься, понимали, что эффекта сразу добиться не получится.

— Есть обида от того, что плавание обделено зрительским интересом?

— Нет, я к этому привык. У меня скорее белая зависть к тем видам спорта, которые получают больше внимания, да и денег. Хотя после стольких лет в плавании я уже и не думаю о том, сколько зарабатывают другие, скорее мысли о том, что, возможно, было бы круто пойти не в плавание, а в баскетбол. Сколько раз я об этом ни думал, ловил себя на мысли, что в целом у меня координация хорошая, мог бы хорошо играть. Но раз в плавании так все хорошо складывается, решил, что все-таки буду пловцом. Мысли же о деньгах, рассуждения о том, что кто-то может просто сесть, ничего толком не сделать и получить €1,5 млн, уже идут фоном.

— Напрашивается вопрос: российские футболисты заслуженно получают столько денег?

— Если они столько получают, то имеют на это право и осуждать их за это нет смысла, они все равно сумели добиться высокого уровня — пробиться в состав той же сборной очень тяжело. Попавшие в число лучших зарабатывают столько вполне заслуженно, потому что помимо государственных в футболе крутятся и серьезные спонсорские деньги, что в свою очередь связано со зрительским интересом.

Могу повторить, что за импровизацией всегда наблюдать интереснее: если футболист с мячом, то предсказать его действия сложно. В плавании же все предсказуемо, как, к примеру, в прыжках на лыжах с трамплина. Поэтому и аудитория очень узкая.

— Хотя, по статистике Минспорта, плавание — второй по массовости вид спорта в России после футбола, им занимается больше 2 млн.