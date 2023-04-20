В США синхронисты-мужчины смогут выступать в женском соло, если идентифицируют себя как женщины
Федерация синхронного плавания США (USAAS) объявила о новой политике проведения соревнований без гендерных ограничений.
Спортсмены смогут сами выбирать гендерную категорию, в которой будут соревноваться.
— Спортсмены любой гендерной идентичности могут участвовать во всех соревнованиях под эгидой USAAS в категории, которая, по их мнению, наиболее точно соответствует их гендерной идентичности. Участникам не нужно и не будет предложено предоставить доказательства гормонального лечения или хирургического вмешательства, — говорится в пресс релизе организации.
Дисциплины будут определены следующим образом:
— соло девушка/женщина (спортсмен, который идентифицирует себя как девочка/женщина), соло мальчик/мужчина (спортсмен, который идентифицирует себя как мальчик/мужчина), соло с учетом гендерного фактора (открыты для участия спортсменов, которые не идентифицируют себя как девочка/женщина или мальчик/ мужчина);
— дуэт девушки/женщины (оба спортсмена идентифицируют себя как девушка/женщина), дуэт мальчики/мужчины (оба спортсмена идентифицируют себя как мальчик/мужчина), смешанный дуэт (один спортсмен идентифицирует себя как мальчик/мужчина, другой — как девушка/женщина), дуэт с учетом гендерных факторов (один или несколько спортсменов, которые не идентифицируют себя как девочка/женщина или мальчик/мужчина).
Командные соревнования будут без гендерных ограничений.
— Как трансгендерный пловец я очень нервничал, когда выступал перед своей командой, но наше сообщество оказало невероятную поддержку. Удивительно видеть, как организация USA Art Studies внедряет политику, позволяющую людям чувствовать себя в безопасности и вовлеченными, особенно в год, когда столько выступлений против трансгендеров, — цитирует SwimSwam Кэмерона Сейдмана, члена USAAS.
Политика USAAS противоречит решению World Aquatics, которая обсуждает введение отдельной категории для трансгендеров.