В США синхронисты-мужчины смогут выступать в женском соло, если идентифицируют себя как женщины

— Спортсмены любой гендерной идентичности могут участвовать во всех соревнованиях под эгидой USAAS в категории, которая, по их мнению, наиболее точно соответствует их гендерной идентичности. Участникам не нужно и не будет предложено предоставить доказательства гормонального лечения или хирургического вмешательства, — говорится в пресс релизе организации.

— соло девушка/женщина (спортсмен, который идентифицирует себя как девочка/женщина), соло мальчик/мужчина (спортсмен, который идентифицирует себя как мальчик/мужчина), соло с учетом гендерного фактора (открыты для участия спортсменов, которые не идентифицируют себя как девочка/женщина или мальчик/ мужчина);

— дуэт девушки/женщины (оба спортсмена идентифицируют себя как девушка/женщина), дуэт мальчики/мужчины (оба спортсмена идентифицируют себя как мальчик/мужчина), смешанный дуэт (один спортсмен идентифицирует себя как мальчик/мужчина, другой — как девушка/женщина), дуэт с учетом гендерных факторов (один или несколько спортсменов, которые не идентифицируют себя как девочка/женщина или мальчик/мужчина).