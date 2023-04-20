Всемирная федерация бадминтона продлила отстранение российских спортсменов

Однако с учетом рисков, а также шагов по обеспечению большей ясности в отношении критериев МОК по допуску и любых последствий, которые это может иметь, включая условия, связанные с олимпийским отбором и потенциальным участием спортсменов в Играх, BWF не уверена, что сейчас есть основания для отмены отстранения российских и белорусских игроков и официальных лиц.



Мы продолжим внимательно следить за ситуацией и будем поддерживать открытый диалог с членами BWF и нашими партнерами по международному спортивному движению, чтобы своевременно пересмотреть нашу позицию, — говорится в релизе.

МОК в марте назвал рекомендации по допуску российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе. Рекомендации включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.