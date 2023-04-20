Всемирная федерация бадминтона продлила отстранение российских спортсменов

Всемирная федерация бадминтона (BWF) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации, сообщается на сайте BWF.
Решение принято по итогам заседания совета BWF.
— Эта позиция отражает основное намерение BWF сохранить целостность соревнований по бадминтону и обеспечить безопасность всех спортсменов. Решение, принятое в марте прошлого года, — не допускать спортсменов из России и Белоруссии из за опасений по поводу безопасности участников, — это позиция, которую до сих пор в значительной степени придерживаются многие федерации.
Учитывая продолжающийся конфликт, а также недавний прецедент, когда правительства вмешивались и блокировали участие спортсменов соревнованиях в качестве наказания вместо того, чтобы позволить спорту наводить мосты и способствовать солидарности между всеми людьми, мы считаем, что опасения по поводу безопасности не были преувеличены.
Руководящий принцип заключается в том, что спортсменам всегда должно быть позволено участвовать в соревнованиях вне зависимости от их паспорта и независимо от любого геополитического конфликта, неподконтрольного спортивному движению.
Мы признаем инициативу МОК, в рамках которой спортсмены из двух стран потенциально могут возобновить участие в соревнованиях, если международные федерации примут такое решение. И мы также понимаем, что в некоторых видах спорта возможно мирное и безопасное участие атлетов.
Однако с учетом рисков, а также шагов по обеспечению большей ясности в отношении критериев МОК по допуску и любых последствий, которые это может иметь, включая условия, связанные с олимпийским отбором и потенциальным участием спортсменов в Играх, BWF не уверена, что сейчас есть основания для отмены отстранения российских и белорусских игроков и официальных лиц.
Мы продолжим внимательно следить за ситуацией и будем поддерживать открытый диалог с членами BWF и нашими партнерами по международному спортивному движению, чтобы своевременно пересмотреть нашу позицию, — говорится в релизе.
МОК в марте назвал рекомендации по допуску российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе. Рекомендации включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.
Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.