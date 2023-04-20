$81.65+0.0589.37-0.20

Всемирная федерация бадминтона оставила в силе отстранение России

Всемирная федерация бадминтона (BWF) оставила в силе запрет на участие россиян и белорусов в международных турнирах, в том числе и в квалификации к Олимпийским играм 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Всемирная федерация бадминтона продлила отстранение спортсменов из РФ
© РИА Новости

Решение принял совет BWF во вторник, 18 апреля. Там отметили, что в организации не уверены в наличии обоснований для отмены отстранения на данный момент.

Напомним, что 28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. Окончательное решение оставили за советами федераций.

Вместе с тем, до чемпионатов не допустят тех, кто активно поддерживает СВО, а также спортсменов, связанных с армией и органами безопасности своих стран. Кроме того, командам также не разрешили принимать участие в соревнованиях.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий