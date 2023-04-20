Всемирная федерация бадминтона продлила отстранение спортсменов из РФ

Всемирная федерация бадминтона (BWF) оставила в силе запрет на участие россиян и белорусов в международных турнирах, в том числе и в квалификации к Олимпийским играм 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Решение принял совет BWF во вторник, 18 апреля. Там отметили, что в организации не уверены в наличии обоснований для отмены отстранения на данный момент.

Напомним, что 28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. Окончательное решение оставили за советами федераций.