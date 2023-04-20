Гимнастка Мельникова объяснила, почему не уходит из спорта

«Сейчас непросто искать мотивацию. Понимаю, что есть определенная ответственность. На меня смотрят детки, которые вдохновляются моими выступлениями, и что я являюсь для них примером.



Не могу просто так все взять и оставить. Конечно, я с гордостью выступаю дальше», — приводит слова Мельниковой Sport24.