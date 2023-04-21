Возобновляется чемпионат России по регби

Игры чемпионата России по регби после длительной календарной паузы возобновляются сегодня, в пятницу 21 апреля. В 15 часов по московскому времени начнется матч "Химик" (Дзержинск) - "Локомотив" (Пенза).

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Как и в футболе, чемпионат России по регби проводится по условной схеме "осень - весна", но здесь все-таки требуется хронологически более точная формулировка. Первый тур регулярного сезона 2022/23 прошел 16 и 19 июля прошлого года, а завершится двухкруговой турнир с участием девяти клубов 4 июня 2023-го. Пауза между первой и второй частями чемпионата длилась с 23 октября 2022-го, то есть почти полгода.

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В 12-м туре встречаются: 21 апреля. "Химик" (Дзержинск) - "Локомотив" (Пенза). 22 апреля. "Слава" (Москва) - "Стрела" (Казань), "Красный Яр" (Красноярск) - "Металлург" (Новокузнецк). 23 апреля. "Енисей-СТМ" (Красноярск) - "Динамо" (Москва).

К сожалению, в Федерации регби России (ФРР) информационное обеспечение чемпионата находится на запредельно и непозволительно нижайшем уровне, болельщикам текущее положение команд невозможно найти на официальном сайте организации.

Тем не менее, приводим положение команд в турнире:

1. "Енисей-СТМ" - 43 очка (10 матчей, 9 побед, 0 ничьих, 1 поражение);

2. "Стрела" - 37 (10, 7-0-3);

3. "Локомотив" - 36 (9, 8-0-1);

4. "Красный Яр" - 24 (10, 5-0-5);

5. "ВВА-Подмосковье" - 22 (10, 5-0-5);

6. "Слава" - 19 (10, 4-0-6);

7. "Динамо" М - 15 (9, 3-0-6);

8. "Металлург - 15 (10, 3-0-7);

9. "Химик" - 0 (10, 0-0-10).

Лучшие четыре команды по итогам регулярного чемпионата, когда все клубы проведут по 16 матчей, выйдут в полуфинал. Действующим обладателем "золота" является "Енисей-СТМ".

Где будем смотреть

21 апреля, пятница

"Матч! Игра"

15.00. "Химик" (Дзержинск) - "Локомотив" (Пенза). Прямая трансляция.

22 апреля, суббота

"Матч ТВ"

11.30. "Красный Яр" (Красноярск) - "Металлург" (Новокузнецк). Прямая трансляция.

"Матч! Страна"

14.00. "Слава" (Москва) - "Стрела" (Казань). Прямая трансляция.

23 апреля, воскресенье

"Матч! Страна"