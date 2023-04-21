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18-летняя пловчиха Евгения Чикунова установила мировой рекорд на дистанции 200 м брассом

Российская пловчиха Евгения Чикунова установила мировой рекорд на дистанции 200 м брассом.

Российская пловчиха установила мировой рекорд на дистанции 200 м брассом
© Sports.ru

Сегодня Чикунова выиграла чемпионат России в этой дисциплине с результатом 2.17,55.

Предыдущее достижение (2.18,95) принадлежало Татьяне Шонмакер из ЮАР и было установлено на Олимпиаде-2020 в Токио.

Чикуновой 18 лет. На дистанции 200 м брассом она становилась чемпионкой Европы-2021 на короткой воде.

Рекорд еще должен быть утвержден Международной федерацией плавания (World Aquatiqs).

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