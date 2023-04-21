Российская пловчиха захотела сменить спортивное гражданство

Чемпионка Европы по плаванию на короткой воде Анастасия Кирпичникова заявила о желании сменить флаг. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Спортсменка не выступает за Россию на протяжении двух сезонов.

«Кирпичникова намерена выступать за Францию. Процедура такая, что мы ничем не можем воспрепятствовать», — заявил президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.

Уже несколько лет российская чемпионка живет и тренируется во Франции.

Отмечается, что процедуру смены спортивного гражданства запросил также российский пловец Марк Николаев. Он намерен выступать за Австралию.