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Российская пловчиха-чемпионка заявила о намерении сменить спортивное гражданство

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Чемпионка Европы по плаванию на короткой воде Анастасия Кирпичникова заявила о желании сменить флаг. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Российская пловчиха захотела сменить спортивное гражданство
© РИА Новости

Спортсменка не выступает за Россию на протяжении двух сезонов.

«Кирпичникова намерена выступать за Францию. Процедура такая, что мы ничем не можем воспрепятствовать», — заявил президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.

Уже несколько лет российская чемпионка живет и тренируется во Франции.

Отмечается, что процедуру смены спортивного гражданства запросил также российский пловец Марк Николаев. Он намерен выступать за Австралию.

22-летняя Кирпичникова — трехкратная чемпионка Европы по плаванию на короткой воде. В ее активе есть также серебряная медаль чемпионата мира.

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