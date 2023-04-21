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Названо условие, при котором стрелков РФ из лука допустят до турниров

Всемирная федерация стрельбы из лука готова допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе и на строгих условиях отбора. Соответствующее заявление появилось на сайте организации.

Названо условие, при котором стрелков РФ из лука допустят до турниров
© РИА Новости

«Совет World Archery согласился изучить сроки возвращения спортсменов на строгих условиях допуска, разрешая реинтеграцию только тем лицам, которые смогут доказать свою нейтральность в процессе независимой проверки. Дополнительная информация об этой процедуре будет предоставлена делегатам на следующем конгрессе федерации», — говорится в тексте.

Отмечается, что совет рассмотрел только индивидуальное, а не командное участие.

Ранее МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных атлетов. Также комитет предложил не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с ВС или органами безопасности.

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