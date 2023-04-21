Названо условие, при котором стрелков РФ из лука допустят до турниров
Всемирная федерация стрельбы из лука готова допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе и на строгих условиях отбора. Соответствующее заявление появилось на сайте организации.
«Совет World Archery согласился изучить сроки возвращения спортсменов на строгих условиях допуска, разрешая реинтеграцию только тем лицам, которые смогут доказать свою нейтральность в процессе независимой проверки. Дополнительная информация об этой процедуре будет предоставлена делегатам на следующем конгрессе федерации», — говорится в тексте.
Отмечается, что совет рассмотрел только индивидуальное, а не командное участие.
Ранее МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных атлетов. Также комитет предложил не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с ВС или органами безопасности.