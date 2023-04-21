Названо условие, при котором стрелков РФ из лука допустят до турниров

«Совет World Archery согласился изучить сроки возвращения спортсменов на строгих условиях допуска, разрешая реинтеграцию только тем лицам, которые смогут доказать свою нейтральность в процессе независимой проверки. Дополнительная информация об этой процедуре будет предоставлена делегатам на следующем конгрессе федерации», — говорится в тексте.