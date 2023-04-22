«Мы видели много резких формулировок со стороны правительства Украины по поводу решение, принятого исполкомом МОК. Они дошли до того, что запретили своим спортсменам участвовать в соревнованиях, в которых могут быть представлены нейтральные спортсмены с российскими и белорусскими паспортами. Они даже пригрозили прекратить финансирование спортсменов, если они пойдут против этого решения.



Очевидно, для нас это уже слишком, потому что спортсмены должны быть в центре всех наших обсуждений. Мы не согласны, что решения правительств, будь то правительство Украины, России или любого другого государства, должны влиять на возможности спортсменов получить доступ к международным соревнованиям или финансированию. Мы находимся в неблагоприятном положении, но, несомненно, исполнительный комитет МОК вновь планирует обсудить эту ситуацию", — приводит слова Маклеода Inside the Games.