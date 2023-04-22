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В Ташкенте команду по конкуру не допускали до разминки из-за флага России

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Главный судья турнира по конкуру, проходящего в Ташкенте (Узбекистан), не допускал российскую команду до разминки, рассказала в своем Telegram-канале всадница Дарья Кукушкина.

В Ташкенте команду по конкуру не допускали до разминки из-за флага России
© Пресс-служба Федерации конного спорта России

Кукушкина отметила, что в первый день соревнований судья, увидев спортсменов в красной форме с гербом и флагом России, призвал всадников «не мозолить ему глаза».

На следующий день, пояснила всадница, главный судья запретил россиянам принимать участие в общей разминке перед соревнованиями.

Первоначально он намеревался направить спортсменов на неподходящее для поездок на породистых лошадях поле, затем отменил свое решение и все же разрешил остаться в углу площадки, уточнила Кукушкина.

На выделенном для занятий российских спортсменов месте лошади могли только ходить или стоять, рысь и галоп были запрещены, добавила она.

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В итоге, заметила всадница, россияне вышли на маршрут без положенной нормальной разминки, но закончили его чисто. Она резюмировала, что ее конь показал настолько шикарные прыжки, что она даже отказалась от перепрыжки.

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