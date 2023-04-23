Всемирная федерация сквоша рассмотрит допуск россиян

Всемирная федерация сквоша (WSF) намерена на ближайшем заседании правления рассмотреть возможность возвращения российских спортсменов на соревнования под своей эгидой. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе WSF.

"Теперь этот вопрос [допуска россиян на турниры под эгидой WSF] будет рассмотрен на предстоящем заседании правления", - добавил собеседник ТАСС. О сроках проведения заседания не сообщается.

17 марта 2022 года WSF и Профессиональная ассоциация сквоша (PSA) отстранили спортсменов и официальных лиц из России и Белоруссии от участия во всех соревнованиях под своими эгидами до дальнейшего уведомления.

Исполком МОК 28 марта рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.