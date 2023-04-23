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Всемирная федерация сквоша рассмотрит допуск россиян на ближайшем заседании правления

Всемирная федерация сквоша (WSF) намерена на ближайшем заседании правления рассмотреть возможность возвращения российских спортсменов на соревнования под своей эгидой. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе WSF.

Всемирная федерация сквоша рассмотрит допуск россиян
© СКВОШ-ЦЕНТР «МОСКВА»

"Всемирная федерация сквоша продолжает следить за ситуацией и готова пересматривать политику в соответствии с последними рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК)", - сообщил представитель пресс-службы WSF.

"Теперь этот вопрос [допуска россиян на турниры под эгидой WSF] будет рассмотрен на предстоящем заседании правления", - добавил собеседник ТАСС. О сроках проведения заседания не сообщается.

17 марта 2022 года WSF и Профессиональная ассоциация сквоша (PSA) отстранили спортсменов и официальных лиц из России и Белоруссии от участия во всех соревнованиях под своими эгидами до дальнейшего уведомления.

Исполком МОК 28 марта рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

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