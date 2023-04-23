Двукратный чемпион «Тур де Франс» попал в больницу после столкновения с другим велогонщиком
Двукратный чемпион «Тур де Франс» Тадей Погачар доставлен в больницу после аварии на однодневной классической гонке Льеж Бастонь Льеж, сообщает в Twitter команда UAE Team Emirates, за которую выступает велогонщик.
24 летний словенец столкнулся с датчанином Миккелем Оноре, которому также пришлось сойти с дистанции после 85 км.
— К сожалению, Тадей попал в аварию и был вынужден покинуть соревнование из за травмы запястья. Он находится на пути в больницу, где ему проведут обследование, — говорится в сообщении.
Льеж Бастонь Льеж была последней гонкой Погачара перед отправкой на высотную подготовку к веломногодневке «Тур де Франс», которая начнется 1 июля.