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Двукратный чемпион «Тур де Франс» попал в больницу после столкновения с другим велогонщиком

Двукратный чемпион «Тур де Франс» Тадей Погачар доставлен в больницу после аварии на однодневной классической гонке Льеж Бастонь Льеж, сообщает в Twitter команда UAE Team Emirates, за которую выступает велогонщик.

Двукратный чемпион «Тур де Франс» попал в больницу после столкновения с другим велогонщиком
© Матч ТВ

24 летний словенец столкнулся с датчанином Миккелем Оноре, которому также пришлось сойти с дистанции после 85 км.

— К сожалению, Тадей попал в аварию и был вынужден покинуть соревнование из за травмы запястья. Он находится на пути в больницу, где ему проведут обследование, — говорится в сообщении.

Льеж Бастонь Льеж была последней гонкой Погачара перед отправкой на высотную подготовку к веломногодневке «Тур де Франс», которая начнется 1 июля.

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