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Двукратный олимпийский чемпион Власов верит, что сможет выступить на Играх в Париже

Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов верит, что сможет выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом спортсмен рассказал ТАСС во вторник.

"Я верю и готовлюсь": Власов об участии в Играх в Париже
© ТАСС

"Я бы сегодня не боролся и не был бы действующим спортсменом, если бы не верил, что выступлю на Олимпийских играх, - сказал Власов. - Передо мной моя мечта - стать трехкратным олимпийским чемпионом. Я не сделал это в Токио и жажду сделать это в Париже. Я верю и готовлюсь".

Власову 32 года. Он является двукратным олимпийским чемпионом, трехкратным чемпионом мира и четырехкратным чемпионом Европы.

Власов 26 апреля в Алматы на турнире Борцовской лиги Поддубного проведет схватку против серебряного призера Олимпийских игр Акжола Махмудова.

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