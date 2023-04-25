"Я верю и готовлюсь": Власов об участии в Играх в Париже

"Я бы сегодня не боролся и не был бы действующим спортсменом, если бы не верил, что выступлю на Олимпийских играх, - сказал Власов. - Передо мной моя мечта - стать трехкратным олимпийским чемпионом. Я не сделал это в Токио и жажду сделать это в Париже. Я верю и готовлюсь".