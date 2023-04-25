Матыцин посетит ряд стран Африки с рабочим визитом

Министр спорта РФ Олег Матыцин с 25 по 29 апреля посетит Бенин, Того и Сенегал с рабочим визитом. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Минспорта.

Матыцин проведет встречи с министром спорта Бенина Освальдом Омеки и министром иностранных дел республики Орельеном Огбенонси, министром спорта и досуга Того Лиди Бесси Кама. По итогам встреч стороны должны подписать меморандумы о сотрудничестве в области физической культуры и спорта.