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Матыцин посетит ряд стран Африки с рабочим визитом

Министр спорта РФ Олег Матыцин с 25 по 29 апреля посетит Бенин, Того и Сенегал с рабочим визитом. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Минспорта.

Матыцин посетит ряд стран Африки с рабочим визитом
© ТАСС

Матыцин проведет встречи с министром спорта Бенина Освальдом Омеки и министром иностранных дел республики Орельеном Огбенонси, министром спорта и досуга Того Лиди Бесси Кама. По итогам встреч стороны должны подписать меморандумы о сотрудничестве в области физической культуры и спорта.

Также министр спорта РФ примет участие в заседании президиума восьмой конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом, которое пройдет в Дакаре.

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