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Сборная России завоевала 10 золотых медалей в пятый день Игр АЛБА

Сборная России завоевала 10 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые медали в пятый день соревнований на Играх стран Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА). В ночь на четверг были разыграны первые комплекты наград в видах спорта, в которых участвуют россияне.

Сборная России завоевала 10 золотых медалей на играх в Венесуэле
© Everlast

Победителями соревнований стали мужская и женская команда по настольному теннису. В составе мужской национальной команды выступали Никита Артеменко, Дмитрий Виноградов и Савелий Кизимок, в составе женской - Элизабет Абраамян, Ольга Воробьева и Яна Носкова.

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Российские спортсмены завоевали в общей сложности 12 медалей в боксе - у мужчин сильнее всех были Алексей Скомороха (весовая категория до 71 кг) и Сергей Слободян (до 92 кг), у женщин - Екатерина Пальцева (до 50 кг), Азалия Аминева (до 66 кг) и Анастасия Шамонова (до 75 кг). Серебряными призерами соревнований стали Руслан Пиров (до 57 кг), Дарья Абрамова (до 57 кг), Надежда Голубева (до 60 кг) и Станислав Максюченко (до 63,5 кг), бронзовыми - Артур Нагапетян (до 51 кг), Карина Тазабекова (до 54 кг) и Михаил Усов (до 80 кг).

Два спортсмена из России стали чемпионами Игр АЛБА в карате. У мужчин золотую награду завоевал Константин Коковуров (до 84 кг), у женщин - Анна Чернышева (до 55 кг). Серебряным призером соревнований стала Александра Мешкова (до 68 кг). Еще две медали россияне завоевали в тяжелой атлетике - победителем Игр стал Олег Мусохранов (до 61 кг), серебряная награда на счету Елизаветы Жаткиной (до 49 кг).

Игры стран Боливарианского альянса включают соревнования по 35 видам спорта, участие в них принимают порядка 3,5 тыс. спортсменов из 11 стран. В нынешнем году соревнования впервые проходят в открытом формате с приглашением спортивной делегации России. Российская сборная в составе 48 атлетов принимает участие в соревнованиях по боксу, пляжному волейболу, карате, настольному теннису, тяжелой атлетике, прыжкам на батуте и художественной гимнастике. Большая часть состязаний, которые продлятся до 29 апреля, проходит в штате Ла Гуайра на побережье Карибского моря примерно в 40 км от Каракаса.

28 марта 2023 года Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом спортсмены из России и Белоруссии не должны быть представлены в командных видах спорта.

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