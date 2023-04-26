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В ООН призвали допустить россиян до международных соревнований

Спецдокладчик ООН Александра Ксантаки отреагировала на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских и белорусских спортсменов до международных соревнований.

В ООН осудили отстранение россиян от международных соревнований
© globallookpress.com

«Продолжающийся запрет участия спортсменов на основании их гражданства нарушает принципы универсальности и недискриминации, два фундаментальных принципа прав человека.

Такой запрет смешивает поведение государств с поведением отдельных персон, что запрещено международным правом в области прав человека», — приводит слова Ксантаки пресс-служба МОК.

Ранее глава МОК Тома Бах завил, что российские спортсмены могу быть допущены до соревнований в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий: не должны поддерживать спецоперацию на Украине и не могут быть связаны с вооружёнными силами или органами нацбезопасности.

Также Бах заявил, что отдельные спортсмены не должны подвергаться исключению из ряда участников Игр из-за того, что страны находятся в конфликте.

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