В ООН осудили отстранение россиян от международных соревнований

Спецдокладчик ООН Александра Ксантаки отреагировала на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских и белорусских спортсменов до международных соревнований.

«Продолжающийся запрет участия спортсменов на основании их гражданства нарушает принципы универсальности и недискриминации, два фундаментальных принципа прав человека. Такой запрет смешивает поведение государств с поведением отдельных персон, что запрещено международным правом в области прав человека», — приводит слова Ксантаки пресс-служба МОК.

Ранее глава МОК Тома Бах завил, что российские спортсмены могу быть допущены до соревнований в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий: не должны поддерживать спецоперацию на Украине и не могут быть связаны с вооружёнными силами или органами нацбезопасности.