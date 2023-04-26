В ОКР заявили о выработке собственных рекомендаций в ответ на "ничтожные действия МОК"

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что организация выработает собственные рекомендации общероссийским федерациям в ответ на действия Международного олимпийского комитета (МОК)

«В конце мая на исполкоме ОКР выработаем собственные рекомендации общероссийским федерациям в ответ на юридически неправомерные и ничтожные действия МОК», — передает слова Позднякова РИА Новости.

Напомним, что в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.