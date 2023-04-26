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Поздняков отметил бездействие спортивных федераций после публикации рекомендаций МОК

Международные спортивные федерации не предприняли никаких конкретных действий по истечении месяца с момента публикации обновленных рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом в среду журналистам заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Поздняков отметил бездействие спортивных федераций после публикации рекомендаций МОК
© РИА Новости

"За месяц не произошло ничего, ни одна из спортивных международных федераций не смогла сказать ничего внятно, - сказал Поздняков. - Даже те спортивные федерации, которые еще до исполкома МОК приняли решение, например, федерация фехтования, не имеют никакой позиции. Эти условия завели в тупик не только наши взаимоотношения, но и между национальными и международными федерациями".

28 марта исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Решение по участию россиян и белорусов в Олимпиаде в Париже будет принято позднее.

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