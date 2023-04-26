Федерация фехтования Украины (ФФУ) обратилась в Окружной суд Лозанны с требованием заморозить решение о допуске российских и белорусских фехтовальщиков к соревнованиям. Об этом сообщается на сайте украинский федерации.

В марте 2023 года конгресс Международной федерации фехтования (FIE) разрешил спортсменам из РФ и Белоруссии участвовать в турнирах. Год назад россиян и белорусов отстранили от соревнований под эгидой FIE на фоне украинского кризиса.

За возвращение россиян и белорусов на турниры проголосовали 89 делегатов конгресса FIE, против - 46.

В ФФУ заявили, что в их иске в суд Лозанны идет речь о «принятии мер предосторожности в виде приостановки выполнения решения FIE».

30 марта Федерация фехтования Украины подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием отменить решение FIE.

Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) рекомендовали допускать россиян и белорусов до соревнований при соблюдении ряда условий: участие будет возможно лишь в нейтральном статусе (без флага и гимна) и если спортсмен не связан с армией и органами безопасности своих стран, а также не поддерживает спецоперацию публично.