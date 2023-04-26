Российским спортсменам предложат подписать декларацию для допуска к соревнованиям

«Спортсменам нужно будет подписать декларацию. Но никто не попросит их высказаться против боевых действий, потому что в России это становится наказуемым. Мы при поддержке юристов разрабатываем образец такой декларации.



Это уже делают пилоты «Формулы-1». Федерации в таких видах спорта, как плавание (World Aquatics – Sports.ru), уже на шаг впереди, и мы постараемся все это согласовать, но это нелегко.



Еще один чувствительный вопрос – это контроль (за соответствием спортсменов критериям – Sports.ru). Мы рассматриваем вариант, при котором эта задача будет поручена Спортивному арбитражному суду (CAS). Но официального решения пока нет», – заявил Риччи Битти.