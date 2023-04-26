"На Гран-при в Сеуле нас не будет из-за бюрократических проволочек со стороны Международной федерации фехтования (FIE), - сказал Мамедов. - Сейчас мы направляем письмо, чтобы отменили квалификационные очки за этот турнир в связи с нашим неучастием. Мы все сделали вовремя, сделали, как они говорили. Мы неоднократно предупреждали, что вы затянете и мы не сможем участвовать. Нам сказали - все нормально, не беспокойтесь, вы успеете, но мы видим обратное".