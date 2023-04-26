Российские фехтовальщицы не примут участия в этапе Гран-при в Сеуле
Российские фехтовальщицы не выступят на этапе Гран-при в Сеуле, который является этапом квалификации к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Об этом ТАСС в среду сообщил президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов.
"На Гран-при в Сеуле нас не будет из-за бюрократических проволочек со стороны Международной федерации фехтования (FIE), - сказал Мамедов. - Сейчас мы направляем письмо, чтобы отменили квалификационные очки за этот турнир в связи с нашим неучастием. Мы все сделали вовремя, сделали, как они говорили. Мы неоднократно предупреждали, что вы затянете и мы не сможем участвовать. Нам сказали - все нормально, не беспокойтесь, вы успеете, но мы видим обратное".
Этап Гран-при по фехтованию на саблях пройдет в Сеуле с 27 по 29 апреля.
10 марта конгресс FIE принял решение разрешить российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Комитет FIE запросил у ФФР список из 110-120 спортсменов, тренеров и судей с принадлежностью к клубам и ведомствам в целях соблюдения рекомендаций Международного олимпийского комитета.