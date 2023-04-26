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Российских стрелков допустят до мировых турниров только при соблюдении строгих условий

Исполнительный комитет Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) согласился допустить россиян и белорусов до международных стартов в нейтральном статусе. Об этом в среду сообщает пресс-служба ISSF.

Российских стрелков допустят до мировых турниров при соблюдении условий
© РИА Новости

"Члены исполкома полностью поддерживают все меры и санкции, введенные Международным олимпийским комитетом (МОК) в отношении спортсменов и официальных лиц из России и Белоруссии, - говорится в заявлении. - В то же время исполком поддерживает приведенные Международным олимпийским комитетом доводы в отношении предлагаемого возвращения спортсменов. Исполком согласился создать специальную комиссию для изучения сроков возвращения спортсменов при соблюдении строгих условий".

Сообщается, что ISSF будет работать в тесном сотрудничестве с МОК и Ассоциацией международных федераций летних олимпийских видов спорта над разработкой соответствующих правил допуска, определяя процесс независимого отбора только нейтральных спортсменов, которые не имеют контрактов с вооруженными силами или службами национальной безопасности.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

7 марта 2022 года исполком ISSF отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах до дальнейшего уведомления из-за ситуации на Украине. Россия также потеряла право проведения чемпионата Европы по пулевой и стендовой стрельбе в августе и сентябре 2022 года и чемпионата мира 2023 года.

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