Российских стрелков допустят до мировых турниров при соблюдении условий

Исполнительный комитет Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) согласился допустить россиян и белорусов до международных стартов в нейтральном статусе. Об этом в среду сообщает пресс-служба ISSF.

"Члены исполкома полностью поддерживают все меры и санкции, введенные Международным олимпийским комитетом (МОК) в отношении спортсменов и официальных лиц из России и Белоруссии, - говорится в заявлении. - В то же время исполком поддерживает приведенные Международным олимпийским комитетом доводы в отношении предлагаемого возвращения спортсменов. Исполком согласился создать специальную комиссию для изучения сроков возвращения спортсменов при соблюдении строгих условий".

Сообщается, что ISSF будет работать в тесном сотрудничестве с МОК и Ассоциацией международных федераций летних олимпийских видов спорта над разработкой соответствующих правил допуска, определяя процесс независимого отбора только нейтральных спортсменов, которые не имеют контрактов с вооруженными силами или службами национальной безопасности.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.