Участник лондонского марафона умер, возвращаясь домой после соревнований
Британский спортсмен Стив Шэнкс скончался во время своего возвращения домой после участия в знаменитом Лондонском марафоне. Об этом сообщила пресс-служба соревнований.
«Каждый организатор и участник Лондонского марафона глубоко опечалены известием о смерти Стива Шэнкса, который направлялся домой в воскресенье, 23 апреля, после участия в соревновании.
Стиву было 45 лет, и он был очень опытным бегуном, который поучаствовал во многих марафонах. В воскресенье он финишировал с результатом 2 часа 53 минуты 26 секунд», — сказано в сообщении.
В организации выразили соболезнование родным и близким Шэнкса.
Точной причины смерти не установлено. Она выяснится лишь после медицинского освидетельствования.
Напомним, что российские и белорусские спортсмены были отстранены от соревнований с марта 2022 года из-за проведения специальной военной операции на территории Украины. Подобное решение было принято в соответствии с рекомендациями, вынесенными Международным олимпийским комитетом (МОК), — о недопуске россиян и белорусов к любым международным стартам. В марте 2023 года оно было продлено.