Участник лондонского марафона умер, возвращаясь домой после соревнований

«Каждый организатор и участник Лондонского марафона глубоко опечалены известием о смерти Стива Шэнкса, который направлялся домой в воскресенье, 23 апреля, после участия в соревновании.



Стиву было 45 лет, и он был очень опытным бегуном, который поучаствовал во многих марафонах. В воскресенье он финишировал с результатом 2 часа 53 минуты 26 секунд», — сказано в сообщении.