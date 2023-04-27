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Участник лондонского марафона умер, возвращаясь домой после соревнований

Британский спортсмен Стив Шэнкс скончался во время своего возвращения домой после участия в знаменитом Лондонском марафоне. Об этом сообщила пресс-служба соревнований.

Участник лондонского марафона умер, возвращаясь домой после соревнований
© Газета.ру

«Каждый организатор и участник Лондонского марафона глубоко опечалены известием о смерти Стива Шэнкса, который направлялся домой в воскресенье, 23 апреля, после участия в соревновании.

Стиву было 45 лет, и он был очень опытным бегуном, который поучаствовал во многих марафонах. В воскресенье он финишировал с результатом 2 часа 53 минуты 26 секунд», — сказано в сообщении.

В организации выразили соболезнование родным и близким Шэнкса.

Точной причины смерти не установлено. Она выяснится лишь после медицинского освидетельствования.

Напомним, что российские и белорусские спортсмены были отстранены от соревнований с марта 2022 года из-за проведения специальной военной операции на территории Украины. Подобное решение было принято в соответствии с рекомендациями, вынесенными Международным олимпийским комитетом (МОК), — о недопуске россиян и белорусов к любым международным стартам. В марте 2023 года оно было продлено.

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