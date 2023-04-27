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Журова прокомментировала участие трансгендров в спортивных турнирах

Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте (2006), депутат Государственной Думы Светлана Журова прокомментировала допуск к спортивным соревнованиям трансгендеров.

Журова прокомментировала участие трансгендров в спортивных турнирах
© Спорт день за днем

«Генетические мужчины, как их называют, начинают во многих отраслях побеждать генетических женщин. Значит, нужно делать такие игры, чтобы женщины соревновались с женщинами на равных. Если дальше так пойдёт, то следующие Олимпийские игры будут выглядеть достаточно странно», — сказала Журова Vprognoze.ru.

В 2003 году МОК установил требования для спортсменов, которые изменили пол. Атлет должен пройти хирургическую операцию, подтвердить смену пола юридически, а также пройти гормональную терапию. В 2015 году право о юридическом смене пола было изменено, поскольку во многих странах это сделать невозможно.

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