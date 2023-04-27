Журова прокомментировала участие трансгендров в спортивных турнирах

«Генетические мужчины, как их называют, начинают во многих отраслях побеждать генетических женщин. Значит, нужно делать такие игры, чтобы женщины соревновались с женщинами на равных. Если дальше так пойдёт, то следующие Олимпийские игры будут выглядеть достаточно странно», — сказала Журова Vprognoze.ru.