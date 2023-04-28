Олег Писаревский оставил пост главного тренера сборной России по тяжелой атлетике

"Я честно отработал то время, которое мне было доверено на посту главного тренера. Олимпийский цикл закончен, и я принял решение подать в отставку по собственному желанию. Пусть по этому пути пойдут более молодые ребята", - приводит слова бывшего тренера РИА Новости.