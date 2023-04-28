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59 минут назад

Олег Писаревский оставил пост главного тренера сборной России по тяжелой атлетике

Inc-News

Главный тренер мужской сборной России по тяжелой атлетике Олег Писаревский покинул свой пост. По его словам, наступило время дать дорогу молодым.

Олег Писаревский оставил пост главного тренера сборной России по тяжелой атлетике
Фото: ТАССТАСС

"Я честно отработал то время, которое мне было доверено на посту главного тренера. Олимпийский цикл закончен, и я принял решение подать в отставку по собственному желанию. Пусть по этому пути пойдут более молодые ребята", - приводит слова бывшего тренера РИА Новости.

Пост главного наставника российской мужской сборной Олег Писаревский занимал с августа 2017 года.

Летние виды спорта,СБОРНАЯ РОССИИ,
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