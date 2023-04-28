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Комиссия спортсменов ОКР призвала допустить россиян к турнирам без ограничений

Россиян и белорусов необходимо допустить к соревнованиям только на основе равноправия. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщили в пресс-службе комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР).

Там напомнили, что недавно весь мир отмечал Международный день спорта на благо развития и мира, который говорит о единых для всех ценностях.

— Мы убеждены, что допуск российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях должен быть реализован только на основе равноправия со всеми остальными участниками олимпийского движения, — говорится в материале.

В пресс-службе уточнили, что спортсменам не должны предлагаться какие-то дополнительные условия или предписания для участия, передает сайт ОКР.

МОК назвал условие для допуска россиян до турниров

28 марта глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах опубликовал целый перечень условий, по которым российским и белорусским спортсменам можно будет принимать участие в международных соревнованиях. Например, один из пунктов гласит, что спортсмены из некоторых стран смогут состязаться только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.

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