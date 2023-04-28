Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) призывает к тому, чтобы российские и белорусские атлеты могли участвовать в международных соревнованиях на равных условиях с другими участниками олимпийского движения, без дополнительных ограничений. О этом пишет РИА Новости.

В заявлении комиссии, опубликованном сегодня, отмечается, что такой подход не только соответствует принципам Олимпийской хартии, но и является необходимым для сохранения целостности и духа олимпийского движения.

Кроме того, комиссия выражает опасение по поводу возможного создания прецедента, который может привести к нарушению гражданских прав спортсменов и неправомерным решениям, не соответствующим закону и Олимпийской хартии.

«На наш взгляд, создан опасный прецедент, при котором ни один спортсмен в мире впредь не может быть уверен, что его гражданские права будут соблюдаться должным образом», - говорится в документе.