$81.56-0.0790.20+0.06

Комиссия спортсменов ОКР выступила за допуск россиян на состязания без ограничений

Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) призывает к тому, чтобы российские и белорусские атлеты могли участвовать в международных соревнованиях на равных условиях с другими участниками олимпийского движения, без дополнительных ограничений. О этом пишет РИА Новости.

В заявлении комиссии, опубликованном сегодня, отмечается, что такой подход не только соответствует принципам Олимпийской хартии, но и является необходимым для сохранения целостности и духа олимпийского движения.

Кроме того, комиссия выражает опасение по поводу возможного создания прецедента, который может привести к нарушению гражданских прав спортсменов и неправомерным решениям, не соответствующим закону и Олимпийской хартии.

«На наш взгляд, создан опасный прецедент, при котором ни один спортсмен в мире впредь не может быть уверен, что его гражданские права будут соблюдаться должным образом», - говорится в документе.

МОК назвал условие для допуска россиян до турниров

Ранее МОК рекомендовал федерациям разрешить не поддерживавшим спецоперацию россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко назвал такие условия унизительными. Он подчеркнул, что России такая Олимпиада не нужна.

4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий