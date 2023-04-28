Кремль рассказал о позиции по рекомендации МОК для российских спортсменов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о позиции Кремля по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов к турнирам. Его слова приводит РИА Новости.

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Песков заявил, что сейчас Россия вырабатывает подходы и позицию в отношении рекомендаций МОК. Он подчеркнул, что необходимо проанализировать данные перед Олимпийскими играми 2024 года в Париже.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах. Тогда отмечалось, что команды из этих стран не могут рассматриваться в качестве участников соревнований.