МОК отреагировал на заявление ОКР о критериях допуска россиян к турнирам

В Международном олимпийском комитете (МОК) отреагировали на заявление Олимпийского комитета России (ОКР) о критериях допуска спортсменов сборной к соревнованиям. Об этом сообщает «Матч ТВ».

В МОК заявили, что продолжат придерживаться рекомендаций по возвращению сборных России и Белоруссии на турниры.

Ранее в ОКР назвали эти меры чрезмерными, необоснованными и дискриминационными. По мнению российской стороны, лишение спортсменов национальной самоидентификации — это грубое нарушение принципа равноправия, который является основополагающим в международном праве.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах. Отмечалось, что команды из этих стран не могут рассматриваться в качестве участников соревнований.