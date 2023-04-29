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Международная федерация дзюдо допустила россиян до соревнований

Международная федерация дзюдо (IJF) разрешила россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. При этом биографии и соцсети спортсменов проверят на «пропаганду войны». Об этом сообщает сайт организации.

Международная федерация дзюдо допустила россиян до соревнований
© ТАСС

«Исполнительный комитет IJF принял решение разрешить спортсменам из России и Белоруссии индивидуально участвовать в соревнованиях IJF в качестве нейтральных спортсменов», - сказано в пресс-релизе федерации.

При этом исполнительный комитет IJF решил привлечь «независимую авторитетную компанию» для проверки спортсменов. Она исследует биографические данные дзюдоистов, а также контент в их социальных сетях на предмет «возможной пропаганды войны».

«Только те спортсмены и вспомогательный персонал, которые получили допуск в ходе этой проверки, будут рассматриваться для участия в соревнованиях IJF», - заявили в федерации.

Чемпионат мира по дзюдо пройдет в Дохе с 7 по 14 мая 2013 года. Пока не сообщается, какие российские спортсмены смогут принять участие в мировом первенстве.

Ранее стало известно, что сборная России по борьбе может принять участие в чемпионате мира в Белграде (Сербия), который пройдёт в сентябре.

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