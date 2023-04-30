Сборная Украины по дзюдо бойкотирует чемпионат мира из-за допуска россиян

Главный тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва рассказал, что его команда бойкотирует чемпионат мира – 2023 из-за допуска спортсменов из России и Белоруссии. Его слова передает Суспiльне Спорт.

«Мы ждали и надеялись, что здравый смысл одержит победу. Но, к сожалению, победу одержали российские рубли. Наши спортсмены разочарованы, потому что уже и ребята, и девушки начали вес сгонять. Для многих это был первый чемпионат мира», — сказал Дуброва.

Напомним, Международная федерация дзюдо допустила спортсменов из России и Белоруссии для участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Напомним, что в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.