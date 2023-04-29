Призера Олимпиады-1980 Варганову арестовали в Индии

Призер Олимпиады-1980 Светлана Варганова арестована в Индии за участие в наркокартеле.

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Как сообщает The Indian Express, это произошло во время операции Бюро по контролю за наркотиками (NCB) в Гоа. Всего были арестованы три человека – среди них еще один россиянин, который оказался бывшим полицейским.

В ходе операции были изъяты ЛСД, кокаин, метамфетамин и другие запрещенные вещества. Официальный представитель NCB сообщил, что Варганова уже несколько лет живет в Индии и занимается поставками наркотиков для иностранных граждан.