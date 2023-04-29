$80.51-1.0588.37-1.83
6 минут назад

Призер Олимпиады-1980 Светлана Варганова арестована в Индии за участие в наркокартеле (The Indian Express)

Sports.ru

Призер Олимпиады-1980 Светлана Варганова арестована в Индии за участие в наркокартеле.

Призера Олимпиады-1980 Варганову арестовали в Индии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает The Indian Express, это произошло во время операции Бюро по контролю за наркотиками (NCB) в Гоа. Всего были арестованы три человека – среди них еще один россиянин, который оказался бывшим полицейским.

В ходе операции были изъяты ЛСД, кокаин, метамфетамин и другие запрещенные вещества. Официальный представитель NCB сообщил, что Варганова уже несколько лет живет в Индии и занимается поставками наркотиков для иностранных граждан.

Варганова – серебряный призер Олимпиады-1980 по плаванию, а также чемпионка мира 1982 года.

Летние виды спорта,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий