Международная федерация каноэ допустила спортсменов из РФ до турниров

«Будет создана независимая комиссия для рассмотрения всех заявок российских и белорусских каноистов, желающих выступать в статусе нейтральных спортсменов. ICF учла опасения, выраженные заинтересованными сторонами и организационными комитетами, и приняла дополнительные меры предосторожности для безопасной организации соревнований и безопасности спортсменов. Решение ICF демонстрирует стремление отстаивать спортивные принципы», — говорится в заявлении организации.