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Российских каноистов допустили на международные турниры в нейтральном статусе

Международная федерации каноэ (ICF) на официальном сайте объявила, что приняла решение допустить российских и белорусских спортсменов на соревнования в нейтральном статусе.

Международная федерация каноэ допустила спортсменов из РФ до турниров
© РИА Новости

«Будет создана независимая комиссия для рассмотрения всех заявок российских и белорусских каноистов, желающих выступать в статусе нейтральных спортсменов. ICF учла опасения, выраженные заинтересованными сторонами и организационными комитетами, и приняла дополнительные меры предосторожности для безопасной организации соревнований и безопасности спортсменов. Решение ICF демонстрирует стремление отстаивать спортивные принципы», — говорится в заявлении организации.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил требования, при соблюдении которых российские и белорусские атлеты смогут вернуться на международную арену в нейтральном статусе.

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