Глава ФТА высказался о возможной дисквалификации украинцев

Штрафные меры против национальной команды Украины по тяжелой атлетике из-за допинговых нарушений не доставят удовольствия российским спортсменам, рассказал глава ФТА России Максим Агапитов. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, украинские атлеты Руслан Кожакин, Алина Марущак и Богдан Тараненко сдали положительные допинг-пробы. Согласно правилам, при наличии трех и более нарушений МОК может не допустить сборную Украины к Играм.

Агитов подчеркнул, что запрет на участие украинской команды в международных соревнованиях со стороны соответствующих инстанций не доставит облегчения россиянам.

По его словам, спортсмены сборной России «не танцуют на костях соперников». Это обусловлено тем, что все атлеты являются братьями и сестрами до момента выхода на площадку, добавил глава федерации.