Российских стрелков пригласили пройти тренировочный сбор в Индии

"Российские спортсмены приедут, речь идет о тренировочном лагере в Нью-Дели, - сказал Чопра. - Мы сначала планировали приезд на май, но у нас в это время будет много домашних соревнований, поэтому мы предложили приехать после июня".



"Планируется приезд около 40 спортсменов и 15 официальных лиц. Даты согласовываются - когда они захотят, тогда приедут. Мы ждем их и обеспечим необходимой площадкой для тренировок", - отметил он.