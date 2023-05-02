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Российских стрелков пригласили пройти тренировочный сбор в Индии

Стрелковая ассоциация Индии пригласила российских спортсменов принять участие в тренировочном лагере в Нью-Дели. Об этом ТАСС во вторник сообщил помощник секретаря организации Нимит Чопра.

Российских стрелков пригласили пройти тренировочный сбор в Индии
© РИА Новости

"Российские спортсмены приедут, речь идет о тренировочном лагере в Нью-Дели, - сказал Чопра. - Мы сначала планировали приезд на май, но у нас в это время будет много домашних соревнований, поэтому мы предложили приехать после июня".

"Планируется приезд около 40 спортсменов и 15 официальных лиц. Даты согласовываются - когда они захотят, тогда приедут. Мы ждем их и обеспечим необходимой площадкой для тренировок", - отметил он.

По его словам, решение пригласить российских стрелков принято в духе спорта. "Если спортсмены хотят тренироваться, и у нас есть площадка, то для нас нет никаких проблем", - подчеркнул Чопра.

Он также напомнил, что ранее российские спортсмены уже тренировались на стрелковой базе в Нью-Дели.

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