Российских стрелков пригласили пройти тренировочный сбор в Индии
Стрелковая ассоциация Индии пригласила российских спортсменов принять участие в тренировочном лагере в Нью-Дели. Об этом ТАСС во вторник сообщил помощник секретаря организации Нимит Чопра.
"Российские спортсмены приедут, речь идет о тренировочном лагере в Нью-Дели, - сказал Чопра. - Мы сначала планировали приезд на май, но у нас в это время будет много домашних соревнований, поэтому мы предложили приехать после июня".
"Планируется приезд около 40 спортсменов и 15 официальных лиц. Даты согласовываются - когда они захотят, тогда приедут. Мы ждем их и обеспечим необходимой площадкой для тренировок", - отметил он.
По его словам, решение пригласить российских стрелков принято в духе спорта. "Если спортсмены хотят тренироваться, и у нас есть площадка, то для нас нет никаких проблем", - подчеркнул Чопра.
Он также напомнил, что ранее российские спортсмены уже тренировались на стрелковой базе в Нью-Дели.