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Международная федерация водных лыж и вейкборда оставила в силе отстранение россиян от соревнований

Федерация проигнорировала рекомендации Международного олимпийского комитета.

Международная федерация водных лыж и вейкборда сохранила отстранение россиян
© РИА Новости

Международная федерация водных лыж и вейкборда (IWWF) оставила в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований, говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

«После консультаций Бюро федерации решило сохранить отстранение российских и белорусских спортсменов от всех мероприятий IWWF», - говорится в сообщении.

При этом федерация может пересмотреть свое решение в случае изменения обстоятельств. Организация проигнорировала рекомендацию Международного олимпийского комитета о допуске спортсменов из России и Белоруссии в качестве нейтральных спортсменов.

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