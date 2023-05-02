Путин: международные чиновники наносят ущерб олимпийскому движению

«Наши спортсмены принимают и продолжать принимать участие в международных соревнованиях. Не буду говорить, что и как делают по этому поводу международные спортивные чиновники, которые часто, к сожалению, пренебрегают принципами олимпизма. Бог с ними, они только, к сожалению, наносят ущерб олимпийскому движению, которое должно быть связующим звеном между народами, странами, тем более в условиях каких то конфликтов», — приводит слова Путина «Матч ТВ».