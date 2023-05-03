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Глава Федерации фехтования России о шансах на ОИ: мы в пролете

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов высказался о шансах российских фехтовальщиков выступить на Олимпийских играх в Париже.

Глава Федерации фехтования России о шансах на ОИ: мы в пролете
© Владимир Трефилов/РИА «Новости»

"Говорится о допуске 26 июля. У нас к этому времени пройдут уже все соревнования, которые дают двойные тройные очки для попадания на Олимпиаду. Мы в пролете, поэтому пропустим май, июнь и июль. У нас же мировой рейтинг нулевой сейчас. Возможно, у кого то из наших спортсменов и есть шансы на Олимпиаду. Например, тех, у кого отбор не как в фехтовании. У нас — точно нет", - передает слова Мамедова "Матч ТВ".

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины. В этом году Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение вернуть российских и белорусских фехтовальщиков. Оно должно вступить в силу со второй половины апреля 2023 года — к чемпионату мира по фехтованию, который пройдет в июле в Милане. Российские и белорусские фехтовальщики должны выступать в нейтральном статусе. Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что российские спортсмены не поедут в Париж на Олимпиаду.

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