Глава Федерации фехтования России о шансах на ОИ: мы в пролете

"Говорится о допуске 26 июля. У нас к этому времени пройдут уже все соревнования, которые дают двойные тройные очки для попадания на Олимпиаду. Мы в пролете, поэтому пропустим май, июнь и июль. У нас же мировой рейтинг нулевой сейчас. Возможно, у кого то из наших спортсменов и есть шансы на Олимпиаду. Например, тех, у кого отбор не как в фехтовании. У нас — точно нет", - передает слова Мамедова "Матч ТВ".