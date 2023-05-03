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Велосипедистов РФ допустили до соревнований на строгих условиях

Международный союз велосипедистов допустил российских и белорусских спортсменов до соревнований в качестве нейтральных атлетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Велосипедистов РФ допустили до соревнований на строгих условиях
© РИА Новости

«Разрешить на строгих условиях участие российских и белорусских спортсменов в мероприятиях международного календаря, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира в качестве нейтральных индивидуальных атлетов без наличия каких-либо ассоциаций с РФ или Белоруссией, их национальной федерацией или олимпийским комитетом», — говорится в материале.

В USI отметили, что россияне и белорусы, желающие получить нейтральный статус, не должны иметь каких-либо связей с армией и другими органами госбезопасности своих стран, а также не проносить на соревнование флаги, гербы и другую символику, ассоциирующуюся с государствами, не исполнять их гимны и не проявлять никакой поддержки действиям РФ на Украине в любой форме. Допуск распространяется только на индивидуальных атлетов.

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