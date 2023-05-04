Самбо вошло в программу Всемирных игр 2025 в Чэнду

«Для нас это решение стало по-настоящему знаковым событием. Тот факт, что следующие игры пройдут в Китае — одной из самых густонаселенных стран мира – позволяет надеяться, что число поклонников самбо значительно вырастет, и наш вид спорта завоюет еще больше сердец»,— заявил президент Международной федерации самбо Василий Шестаков.