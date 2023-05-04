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Самбо вошло в программу Всемирных игр 2025 в Чэнду

Самбо официально вошло в программу Всемирных игр, которые пройдут в 2025 году в китайском Чэнду, передает пресс-служба Международной федерации самбо.

Самбо вошло в программу Всемирных игр 2025 в Чэнду
© Газета.Ru

Соответствующее решение было принято на Генеральной ассамблее Международной ассоциации всемирных игр (IWGA), которая прошла в Мадриде.

«Для нас это решение стало по-настоящему знаковым событием. Тот факт, что следующие игры пройдут в Китае — одной из самых густонаселенных стран мира – позволяет надеяться, что число поклонников самбо значительно вырастет, и наш вид спорта завоюет еще больше сердец»,— заявил президент Международной федерации самбо Василий Шестаков.

Стоит отметить, что самбо было частью Всемирный игр в Лондоне (1985) и Гааге (1993).

Ранее россияне выиграли общий зачет на чемпионате Европы и Молодежном первенстве по самбо.

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