Самбо вошло в программу Всемирных игр 2025 в Чэнду
Самбо официально вошло в программу Всемирных игр, которые пройдут в 2025 году в китайском Чэнду, передает пресс-служба Международной федерации самбо.
Соответствующее решение было принято на Генеральной ассамблее Международной ассоциации всемирных игр (IWGA), которая прошла в Мадриде.
«Для нас это решение стало по-настоящему знаковым событием. Тот факт, что следующие игры пройдут в Китае — одной из самых густонаселенных стран мира – позволяет надеяться, что число поклонников самбо значительно вырастет, и наш вид спорта завоюет еще больше сердец»,— заявил президент Международной федерации самбо Василий Шестаков.
Стоит отметить, что самбо было частью Всемирный игр в Лондоне (1985) и Гааге (1993).
Ранее россияне выиграли общий зачет на чемпионате Европы и Молодежном первенстве по самбо.