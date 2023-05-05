Тяжелоатлетам запретят держать флаги на пьедестале

"Мы - спорт, мы представляем мир, а не споры о том, кто лучше. Мы учитываем то, что произошло в Ереване, а также прошлогодний инцидент, когда спортсмены на маленьком подиуме толкаются друг перед другом. Это не спорт", - сказал Джалуд.