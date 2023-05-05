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Тяжелоатлетам запретят держать флаги на пьедестале

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) запретит спортсменам приносить флаги своих стран на пьедестал. Об этом заявил глава IWF Мохаммед Джалуд, комментарий которого в пятницу приводит портал Inside the Games.

Тяжелоатлетам запретят держать флаги на пьедестале
© РИА Новости

"Мы - спорт, мы представляем мир, а не споры о том, кто лучше. Мы учитываем то, что произошло в Ереване, а также прошлогодний инцидент, когда спортсмены на маленьком подиуме толкаются друг перед другом. Это не спорт", - сказал Джалуд.

Азербайджан осудил сожжение флага страны на турнире в Ереване

14 апреля на открытии чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване один из присутствовавших на церемонии зрителей сжег флаг Азербайджана прямо на сцене. На юниорском чемпионате Европы 2022 года, который проходил в Албании, турецкий спортсмен Эмре Озтюрк на пьедестале пытался закрыть флагом Турции флаг Армении, который держал победитель соревнований Гарик Карапетян.

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