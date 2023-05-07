В Международной федерации дзюдо объяснили причины допуска россиян на чемпионат мира
Генеральный директор Международной федерации дзюдо (IJF) Влад Маринеску объяснил решение организации разрешить российским и белорусским дзюдоистам выступить на чемпионате мира в Дохе.
После этого решения сборная Украины в знак протеста бойкотировала соревнования, направив в МОК письмо о том, что IJF допустила на чемпионат мира военнослужащих. Однако Маринеску уверен в результатах независимой проверки, которая допустила двух белорусских и 17 российских дзюдоистов. Восьми россиянам, включая «вспомогательный персонал, тренеров и глав делегаций», было отказано в участии из-за того, что была обнаружена «некоторая связь с руководством страны».
«У нас есть отчёт и сертификаты всех тех, кто, как утверждалось, был военнослужащим. Все спортсмены работают в команде Федерального тренировочного центра.
Могу сказать, что наша работа заключается только в объединении людей. Согласно Организации Объединённых Наций, мы не можем дискриминировать людей по месту их рождения, происхождению, религии или любому другому аспекту. Мы — дзюдоисты, и мы здесь для того, чтобы объединять людей. Мы — одна семья дзюдоистов.
Давайте не будем забывать, что мы приближаемся к Олимпийским играм. Началась квалификация в Париж-2024, и это очень важный момент. Несправедливо, что многие спортсмены не смогли пройти квалификацию, которая началась в Монголии ещё в прошлом году.
Сожалею, что украинские спортсмены не смогут принять участие. Мы очень рады, когда они выступают, и уверен, что спортивные ценности и дзюдо превыше любой политики. Многие спортсмены, которые здесь соревнуются, знают друг друга всю свою жизнь. Они соревновались вместе за много лет до этого конфликта. Это спорт, и здесь нет места политике», — приводит слова Маринеску Inside the Games.