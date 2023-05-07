В Международной федерации дзюдо объяснили причины допуска россиян на чемпионат мира

Сожалею, что украинские спортсмены не смогут принять участие. Мы очень рады, когда они выступают, и уверен, что спортивные ценности и дзюдо превыше любой политики. Многие спортсмены, которые здесь соревнуются, знают друг друга всю свою жизнь. Они соревновались вместе за много лет до этого конфликта. Это спорт, и здесь нет места политике», — приводит слова Маринеску Inside the Games.